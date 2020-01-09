Лукашенко возмущен предлагаемой Россией ценой на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о неприемлемости того ценника, который руководимому им государству якобы предлагает Россия. Этим, по его словам, объясняется тот факт, что со своим визави Владимиром Путиным он так до сих пор и не сумел договориться по данному вопросу.

"Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?", - с негодованием произнес президент, чьи слова цитирует БЕЛТА.

Как сообщает близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого", проблему Лукашенко уже решил.

"Если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли", - приводится цитата национального лидера Белоруссии.

Отметим, что в декабре президенты соседних стран на официальном уровне встречались дважды, имея продолжительные разговоры с глазу на глаз. Формально встречи, состоявшиеся в канун 20-летия подписания союзного договора, были посвящены углублению интеграции.