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9 января, 19:07

СМИ: В Бурятии не стали арестовывать бизнесмена, насмерть сбившего девушку на джипе единоросса

фото ЗакС политика СМИ: В Бурятии не стали арестовывать бизнесмена, насмерть сбившего девушку на джипе единоросса

Суд в Бурятии выбрал более мягкую, чем заключение под стражу, меру пресечения для бизнесмена, на новогодних праздниках сбившего насмерть 17-летнюю девушку, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. Этим имеющаяся на данный момент информация о судебном решении исчерпывается.

Примечательно, что, по сведениям местного издания "Номер один", джип, совершивший наезд, принадлежит секретарю местного отделения "Единой России". Издание утверждает, что бизнесмена, находившегося за рулем, зовут Галуст Пилосян, а единоросса зовут Баир Жамбалов.

"Судья Абидуев решил отпустить Пилосяна. Скрылся с места наезда? Ну и что, зато человек хороший. У него друг - знали бы вы, какой у него друг! (А знать, кто там на самом деле был за рулём, вам как раз не надо)", - прокомментировал событие у себя в Facebook политик Дмитрий Гудков.

В петербургских ДТП на новогодних праздниках погибло 12 человек.

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