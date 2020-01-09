СМИ: В Бурятии не стали арестовывать бизнесмена, насмерть сбившего девушку на джипе единоросса

Суд в Бурятии выбрал более мягкую, чем заключение под стражу, меру пресечения для бизнесмена, на новогодних праздниках сбившего насмерть 17-летнюю девушку, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. Этим имеющаяся на данный момент информация о судебном решении исчерпывается.

Примечательно, что, по сведениям местного издания "Номер один", джип, совершивший наезд, принадлежит секретарю местного отделения "Единой России". Издание утверждает, что бизнесмена, находившегося за рулем, зовут Галуст Пилосян, а единоросса зовут Баир Жамбалов.

"Судья Абидуев решил отпустить Пилосяна. Скрылся с места наезда? Ну и что, зато человек хороший. У него друг - знали бы вы, какой у него друг! (А знать, кто там на самом деле был за рулём, вам как раз не надо)", - прокомментировал событие у себя в Facebook политик Дмитрий Гудков.

В петербургских ДТП на новогодних праздниках погибло 12 человек.