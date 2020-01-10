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11:52

Петербургский суд оштрафовал фаната "Спартака" за мат перед матчем с "Зенитом"

фото ЗакС политика Петербургский суд оштрафовал фаната "Спартака" за мат перед матчем с "Зенитом"

Дзержинский суд Петербурга оштрафовал на 500 рублей болельщика московского футбольного клуба «Спартак» Андрея Булацкого, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В отношении Булацкого был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). По версии полицейских, он грубо нецензурно выражался в общественном месте, не реагировал на замечания, чем «демонстративно нарушил общественный порядок и спокойствие граждан».

Сам болельщик «Спартака» не признал своей вины. Он рассказал, что в тот день, собираясь на матч «Зенит – Спартак» 1 декабря, был в кафе на улице Маяковского со своими знакомыми. Когда компания вышла на улицу, к мужчинам подошли люди в гражданской одежде и несколько полицейских, которые задержали их, при этом причина для Булацкого осталась неизвестной.

1 декабря, в день матча «Зенит – Спартак», в Петербурге массово задерживали фанатов московской команды – якобы из-за того, что они ругались матом. Источники сообщали, что задерживали людей с московской пропиской, им вменяли мелкое хулиганство, хотя они «вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий». В итоге суды оштрафовали 19 и арестовали на 15 суток троих болельщиков «Спартака».

Задержания произошли на фоне конфликта фанатов «Спартака» с футболистом Артемом Дзюбой. Они резко отрицательно отнеслись к его переходу в «Зенит» и на матчах регулярно скандировали нецензурные кричалки. В ноябре 2019 года конфликт обострился после матча сборных России и Сан-Марино, когда часть российских фанатов снова зарядила нецензурное скандирование о Дзюбе. Сообщалось, что Дзюба пожаловался на оскорбления президенту РПЛ Сергею Прядкину.

6 декабря во время матча «Зенита» с «Динамо» болельщики обеих команд на 41-й минуте покинули трибуны «Газпром-арены», оставив их практически пустыми. Акцию поддержали также фанаты «Локомотива» и «Арсенала», покинувшие стадион в Туле.

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