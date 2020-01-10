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13:34

Жители Петергофа выйдут на митинг против мусороперерабатывающего завода

фото ЗакС политика Жители Петергофа выйдут на митинг против мусороперерабатывающего завода

Администрация Петродворцового района Петербурга санкционировала митинг против строительства мусорного завода и мусоросортировочной станции, сообщил ЗАКС.Ру организатор акции, депутат муниципального совета города Петергоф Илья Львов (Партия Роста).

Мероприятие состоится в субботу, 11 января, на площадке рядом с домом № 7/1 по Чебышевской улице. Митинг начнется в 14-00.

О планах возведения мусороперерабатывающего предприятия на границе Ломоносова и Петергофа стало известно в конце декабря 2019 года. Согласно опубликованному комитетом по благоустройству проекту территориальной схемы обращения с отходами, аналогичные комплексы планируется возвести в поселках Петро-Славянка, Саперный и Левашово. Общественное обсуждение проекта продлится до 7 февраля включительно.

Жители Петергофа опасаются, что в случае появления мусороперерабатывающего предприятия, отходы там будут сжигать, что нанесет урон экологической обстановке петербургского пригорода, отметил Львов.

Муниципальный депутат напомнил, что в середине декабря Госдума приняла законопроект,  приравнивающий сжигание отходов с целью получения энергии к их переработке.

- Понятно, что такие заводы необходимы, потому что вечно складировать отходы нельзя. Но необходимо производить мусоропереработку вдали от жилья. Санкт-Петербургу необходимо договариваться с Ленобластью, искать места вдали от жилья, чтобы были защитные зоны, - добавил Львов.

Ранее другой муниципальный депутат Петергофа Сергей Толокнов, представляющий КПРФ, создал интернет-петицию против строительства мусороперерабатывающего предприятия и призвал земляков писать письма в комитет по благоустройству.

Свое недовольство планами возведения мусорных заводов выражали и жители других петербургских пригородов. В частности, протестная акция состоялась в поселке Понтонный.

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