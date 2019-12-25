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12:34

Петергофский депутат начал кампанию против строительства мусороперерабатывающего комплекса

фото ЗакС политика Петергофский депутат начал кампанию против строительства мусороперерабатывающего комплекса

На сайте Change.org появилась петиция против возведения мусоперерабатывающего комплекса на юго-востоке города Ломоносова. Ее создатель, депутат от КПРФ муниципального совета города Петергоф Сергей Толокнов уверяет, что сбор подписей в интернете будет только первым шагом в общественной кампании.

Толокнов недоволен тем, что предприятие планируют открыть в непосредственной близости от исторического пригорода Петербурга. Он опасается, что вместо утилизации мусор будут сжигать.

- Государственная дума приняла закон, которым предусмотрена утилизация мусора посредством сжигания, то есть эта процедура узаконена, - сообщил Толокнов ЗАКС.Ру. – Все это делается для удешевления. Самая простая утилизация – это подготовить полигон и просто вываливать туда тонны мусора. Следующие по порядку – это расходы на сжигание мусора… Я уверен, что у нас будет мусоросжигающее предприятие. По-другому у нас ничего не делается. Все у нас делается так, чтобы максимально упростить цепочку финансовых обременений, чтобы максимально извлекать прибыль.   

О планах возведения мусороперерабатывающего предприятия на границе Ломоносова и Петергофа стало известно несколькими днями ранее, после того как комитет по благоустройству опубликовал проект территориальной схемы обращения с отходами. Аналогичные комплексы планируется возвести в поселках Петро-Славянка, Саперный и Левашово. Общественное обсуждение проекта территориальной схемы продлится до 7 февраля включительно.

Петергофский муниципальный депутат на своей странице «ВКонтакте» призвал земляков писать в комитет по благоустройству свои пожелания и пересылать копии отзывов ему. Толокнов намерен передать письма жителей губернатору Петербурга Александру Беглову и депутатам Законодательного собрания. Кроме того, мундеп готовит агит-материалы и планирует начать собирать подписи жителей Петергофа оффлайн. Если с представителями городских властей не будет найден общий язык, коммунист на правах муниципального депутата готов инициировать местный референдум и провести митинг.   

- Сейчас я готовлю обращения в низинское муниципальное образование (Ленинградская область – прим. ЗАКС.Ру), в ломоносовское, петергофское муниципальные образования. Надо всех депутатов привлекать к этой проблеме и вместе мониторить ситуацию, - рассказал Толокнов. 

Напомним, что в середине декабря Госдума окончательно приняла законопроект, приравнивающий сжигание отходов с целью получения энергии к их переработке. Ранее депутаты петербургского Законодательного собрания от «Единой России» не захотели обсуждать этот вопрос на заседании ЗакСа.  


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