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10:15

ЗакС не стал рассматривать вопрос об обращении к Медведеву из-за господдержки МСЗ

фото ЗакС политика ЗакС не стал рассматривать вопрос об обращении к Медведеву из-за господдержки МСЗ

Петербургское Законодательное собрание не стало включать в повестку заседания 18 декабря вопрос об обращении к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой не поддерживать на государственном уровне мусоросжигательные заводы.

С этой инициативой выступила представительница "Справедливой России" Надежда Тихонова.

Большинство депутатов "Единой России" не стали голосовать ни за, ни против включения этого вопроса в повестку. Тихонову поддержали 11 из 49 парламентариев.

О намерении включить в проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" целевой показатель по созданию инфраструктуры сжигания коммунального мусора стало известно в конце октября. Пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева подтвердила ТАСС эту информацию. 

В настоящее время компания "РТ-Инвест" реализует проект по строительству четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного в Татарстане. Суммарная стоимость проекта оценивается в 150 млрд рублей. Население регионов проводило акции протеста против планов возведения предприятий. Последнее такое мероприятие закончилось для жителей Татарстана арестами и штрафами.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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