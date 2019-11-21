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12:27

Тихонова от имени ЗакСа намерена просить Медведева не поддерживать мусоросжигание

фото ЗакС политика Тихонова от имени ЗакСа намерена просить Медведева не поддерживать мусоросжигание

Представительница «Справедливой России» Надежда Тихонова внесла проект обращения Законодательного собрания Петербурга к председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Депутат просит не включать мусоросжигательные заводы в нацпроект «Экология».

В своем документе Тихонова говорит о высоком уровне смертности (2,8%)  населения крупных российских городов от болезней органов дыхания. Также депутат ссылается на опыт США, в 1005 году отказавшегося от планов строительства мусоросжигательных заводов, и Европейского союза, ужесточивших требования к таким предприятиям.

Петербургский парламентарий считает, что новый целевой показатель федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» будет стимулировать сжигание мусора, вместо развития инфраструктуры по переработке отходов.

- Нужно максимум разделять и перерабатывать, максимум пускать на вторичку, пытаться не накапливать, а не стимулировать сжигание. Для этого должен быть предпринят целый комплекс мер, - прокомментировала ЗАКС.Ру Тихонова. 

О намерении включить в проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» целевой показатель по созданию инфраструктуры сжигания коммунального мусора стало известно в конце октября. Telegram-канал «Зеленый змий» опубликовал копию протокола совещания проектного комитета по национальному проекту «Экология», на котором обсуждался этот вопрос. Пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева подтвердила ТАСС эту информацию. 

В настоящее время компания «РТ-Инвест» реализует проект по строительству четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного в Татарстане. Суммарная стоимость проекта оценивается в 150 млрд рублей. Население регионов проводило акции протеста против планов возведения предприятий.


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13:45    
Медведева уместно спросить про мусор в Италии. Что происходить в Росси его мало волнует.

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