Предложенный на пост вице-губернатора Ленобласти генерал-майор Ильин уходит из полиции

Замначальника полиции по Ленобласти Михаил Ильин написал рапорт об увольнении после того, как губернатор региона Александр Дрозденко предложил его кандидатуру на пост вице-губернатора по безопасности, сообщает 47news.

По данным издания, в заявлении Ильин указал, что уходит «по собственному желанию, в связи с выслугой лет». Накануне Дрозденко внес его кандидатуру в Заксобрание Ленобласти для согласования на должность вице-губернатора. Эта должность осталась вакантной после того, как Валерий Пикалев перешел на должность вице-губернатора Петербурга.

Ильин вернулся в полицию Ленобласти в марте 2019 года, после того, как начальником управления МВД по Петербургу и Ленобласти стал Роман Плугин. Его должность сначала сократил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, а вскоре – восстановил. В конце 2019 года президент Владимир Путин присвоил Ильину звание генерал-майора.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.