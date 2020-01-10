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17:37

"Коммунисты России" пригрозили Беглову протестами в случае переименования Советских улиц в Рождественские

фото ЗакС политика "Коммунисты России" пригрозили Беглову протестами в случае переименования Советских улиц в Рождественские

Первый секретарь комитета петербургского отделения «Коммунистов России» Сергей Малинкович обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой отказаться от переименования Советских улиц в Рождественские, сообщили представители партии.

Заявление Малинковича появилось после того, как член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев, депутат ЗакСа Анастасия Мельникова и бывший директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров в разговоре с «Петербургским дневником» высказались за переименование улиц. Малинкович заявил, что он призвал губернатора «не идти на поводу у безответственных политиканов».

«Они пытаются сделать себе имя на расколе общества, на создании социальной напряженности, а ее не избежать, поскольку миллионы людей в городе и стране являются поклонниками Советской эпохи и не примут переименование», - убежден Малинкович.

По его мнению, «достаточно того», что в сквере на 6-й Советской улице был построен Храм Рождества Христова на Песках, стоявший на том месте до 1934 года. По словам Малинковича, это «возмутило многих людей».

«Коммунисты России» и другие левые силы в случае переименования улиц намерены устраивать акции протесты, заявил Малинкович. «Мы  просим не доводить до такой острой ситуации, вся ответственность за нее ляжет в этом случае на власть, у города масса проблем, надо их решать, а не мутить воду с улицами!» - добавил он.

Тем временем депутат МО «Правобережный» Федор Грудин через электронную приемную обратился к Беглову с просьбой вернуть Советским улицам их исторические названия. Он обратил внимание на то, что в недавно открытом храме состоялась первая рождественская литургия, его осветят весной, когда закончатся отделочные работы.

«Прошу вас восстановить историческую правду и реализовать власть, данную вам жителями Петербурга на выборах 8 сентября 2019 [года], подписав указ о возвращении исторического наименования данным улицам», - попросил Грудин.

Ранее Ерофеев сообщал, что вопрос о переименовании улиц «подвесили» чиновники в Смольном. Он напомнил, что Топонимическая комиссия уже несколько раз принимала решение о возвращении улицам их имен, но вопрос не решается, а интерес «пропадает».


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