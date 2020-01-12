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10:30

В Тегеране протестуют из-за сбитого украинского "Боинга": на акции задержали посла Британии

фото ЗакС политика В Тегеране протестуют из-за сбитого украинского "Боинга": на акции задержали посла Британии

Второй день в Тегеране не утихают протесты из-за сбитого иранскими ПВО пассажирского "Боинга", следовавшего в Киев, передает "Интерфакс". На одной из акций был задержан посол Британии Роберт Макэр, которого, впрочем, отпустили из полиции спустя некоторое время.

По информации RT, которое ссылается на местное агентство Tasnim, волна общественного негодования вспыхнула в Тегеранском технологическом университете имени Амира Кабира, а Макэр якобы призывал студентов к радикальным действиям. Проведя беседу с представителем дипмиссии, правоохранители отпустили его, не применив никаких санкций.

Напомним, что принадлежавший Украине "Боинг 737" потерпел крушение вскоре после вылета из иракского аэропорта, все 176 человек на его борту погибли. Первоначальной версией трагедией, прозвучавшей из уст иранских официальных лиц, явилась некая техническая неполадка, приведшая к возгоранию. Спустя три дня Генштаб Ирана признал, что все-таки самолет сбила пущенная по ошибке ракета и виноват "человеческий фактор". Виновных в случившемся пообещали найти и наказать.

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