В офисе "Яблока" дали старт выставке в поддержку фигурантов дела "Сети"

В офисе петербургского отделения партии "Яблока" открылась выставка в поддержку участников дела "Сети"*. Фотографиями с мероприятия, в котором поучаствовали, в том числе, отец фигуранта уголовного разбирательства Юлия Бояршинова Николай, адвокат Виталий Черкасов и другие общественники, поделился депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Напомним, суды по делу "Сети" проходят на протяжении года параллельно в Петербурге и Пензе. Девять человек задержали за несколько месяцев до президентских выборов 2018 года, обвинив в участии в террористическом сообществе, которое якобы проводило тренировки, готовясь к нападениям на полицейских и представителей органов государственной власти. В свою очередь обвиняемые утверждают, что всего лишь играли в пейнтбол и проходили курс выживания в лесу.

Некоторые фигуранты дела - например, Виктор Филинков - неоднократно заявляли о пытках.

* Организация признана террористической и запрещена в России

Фото: Борис Вишневский

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