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16:57

Историк Соколов готов поделиться гонораром от будущей книги за компьютер в колонии

фото ЗакС политика Историк Соколов готов поделиться гонораром от будущей книги за компьютер в колонии

Подозреваемый в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко бывший доцент вуза Олег Соколов, ранее заявивший о намерении написать в стенах исправительного учреждения роман-исповедь, просит предоставить ему для этих целей компьютер. О желаниях историка поведал в беседе с телеканалом 360 ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания Алексей Мельников.

Подсудимый уже приступил к написанию книги и до конца следствия собирается презентовать публике её краткий синопсис.

Соколов выразил надежду, что в исправительной колонии, куда его направят, будет компьютер, и начальство учреждения разрешит ему им пользоваться. Ради такой возможности историк даже готов поделиться частью гонорара от будущего произведения.

Недавно Соколова, обследовав в институте им. Сербского, вернули в столичное СИЗО "Бутырка". В его камере имеется телевизор.

Некоторое время назад "обесчестившего себя" доцента лишили французской регалии - ордена Почетного легиона.

Напомним, 9 ноября Соколова, пребывавшего в аффективном состоянии, выловили из Мойки с пакетом, в котором позже были найдены части человеческого тела. Более того, позднее в больнице в его рюкзаке нашли отрезанные кисти рук и пневматический пистолет. Дома у бывшего доцента СПбГУ полицейским пришлось столкнуться с останками трупа женщины. По предварительной версии, доцент застрелил 24-летнюю Ещенко в ходе ссоры 7 ноября.

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