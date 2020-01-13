Фонд "Петербургская политика" представил свой прогноз губернаторов "на вылет"

Эксперты, входящие в фонд "Петербургская политика", представили свой прогноз грядущих отставок неэффективных губернаторов, делится "Коммерсант". Согласно их анализу, наиболее вероятными кандидатами "на вылет" будут главы Архангельской и Калужской областей, Чувашской республики и Камчатского края.

По мнению руководителя фонда Михаила Виноградова, первым покинет занимаемый пост архангельский губернатор Игорь Орлов: он является самым непопулярным управленцем. Помимо прочего, в регионе не утихают антимусорные протесты из-за строительства полигона в Шиесе.

Напомним, выборы новых губернаторов пройдут 13 сентября 2020 года в Севастополе, в Татарстане и Чувашии, Краснодарском и Камчатском крае, Иркутской области, Еврейской автономной, Брянской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Архангельской, Пензенской, Тамбовской, Ростовской и Калужской областях.

Ранее "Ведомости", ссылаясь на собственные источники, писали, что новая волна "губернаторопада" должна начаться уже грядущей весной. Не так давно в Кремле приступили к комплексному аудиту общественно-политической ситуации в тех субъектах РФ, где должен пройти электоральный процесс.