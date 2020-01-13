"Фонд кино" хочет отсудить у студии Kinodanz 45 млн рублей за провальный фильм

"Фонд кино" намеревается отсудить у скандально известной студии Kinodanz 45 млн рублей за неокупившийся фильм, уведомляет Telegram-канал Mash.

Kinodanz впервые появились в медиапространстве после того, как решили обратиться в соответствующую инстанцию с иском к BadComedian (блогер Евгений Баженов). После ряда бюрократических перипетий компания от своих претензий все же отказалась, заключив с блогером мировую.

Кроме того, некоторое время назад Kinodanz сменили имя на KD Studios, однако данное обстоятельство не уберегло их от иска "Фонда кино". Фильм "Эбигейл" не окупился в прокате, собрав всего 100 млн рублей при бюджете в 155 млн. 45 млн как раз и были выделены фондом.

Дело уже зарегистрировано в Арбитраже Москвы, к рассмотрению приступят в феврале.