Председатель комитета по молодежной политике Петербурга завела видеоблог без YouTube

Глава петербургского комитета по молодежной политике Юлия Аблец в воскресенье, 12 января, выложила в интернет первое интервью своего проекта «Видеоблог нового чиновника».

В первом ролике она общается с муниципальным депутатом МО «Морской» и «блогером на колесах» Натальей Камолинковой. Главными темами интервью стали проблемы доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями и трудности коммуникации молодежи со своими сверстниками на инвалидных колясках.

Краткую версию ролика Аблец разместила на своей странице «ВКонтакте», а в комментариях оставила ссылку на полное видео, загруженное на «Яндекс.Диск». На YouTube блога чиновницы нет. Позже интервью на свою страницу популярного видеохостинга загрузила Камолинкова.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о петербургских политиках, создавших личные блоги на YouTube.

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