Ютуберы в ветвях власти

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов завел блог на YouTube, чтобы общаться с интернет-аудиторией «без купюр». Он назвал себя одним из первых блогеров среди политиков. ЗАКС.Ру вспоминает, кто еще на петербургской политической арене пытался взаимодействовать с публикой через популярный видеохостинг.

Думский авангард

Виталий Милонов на своем канале намерен делиться своими мыслями и переживаниями, а также реагировать на «запросы и поручения» аудитории. Первое видео, залитое 10 января, получилось личным: депутат, не стесняясь в выражениях, на протяжении восьми минут ругал лидеров мнений российского YouTube. Досталось Илье Варламову, Леониду Парфенову, Алексею Пивоварову, Юрию Дудю и Михаилу Лазутину из проекта «Лев против». Пафос традиционно милоновский – защита престижа государства от нападок либералов и «полуправды» оппозиции. Гомосексуалов среди обозреваемых ютуберов не нашлось, но про геев Милонов все равно вспомнил.

YouTube-формат уже давно знаком единороссу. Он уже бывал гостем чужих шоу. Приходил к певцу Басте на канал Gazlive, к Big Russian Boss-у, журналистке Ирине Шихман (канал «А поговорить?») и многим другим. На канале «Пушка» он вызвал комика Поперечного на рэп-баттл и даже успел попасть на Navalny Live, пообщавшись по видеосвязи с Любовью Соболь в программе «Кактус».

На вопрос ЗАКС.Ру, не слишком ли поздно Милонов завел собственный канал, депутат ответил, что не видит в этом ничего страшного. Он объяснил, что не преследует коммерческих целей, а подписчиков намерен привлечь за счет уникального контента.

- В политических блогах я, наверное, один из первых. Не хочу хвастаться, но объективно [это так]. Попробую, думаю, что это может получиться очень интересно, очень круто, - поделился Милонов.

Депутаты Госдумы, конечно, пользуются YouTube и уже не первый год, но, как правило, в агитационных целях. Например, канал другого петербургского парламентария Сергея Вострецова появился в апреле 2017 года. За полтора месяца на него было залито пять думских выступлений депутата, после чего страница перестала обновляться. На январь 2020 года у канала осталось пять подписчиков.

Попыток общаться с аудиторией на интернет-языке и по блогерским канонам было мало. Самый известный пример – единоросс Антон Горелкин. Свой блог «В Думе» он завел в 2017 году. О том, что кемеровский депутат стал ютубером писала даже «Парламентская газета». Горелкин рассказывал о жизни парламентария, шутил и вставлял в свои видео мемы, но продолжалось это недолго. Сейчас его канала на YouTube не осталось. ЗАКС.Ру удалось найти только один выпуск, залитый в декабре 2017 года на страницу кузбасской «Единой России».

Любители «ВКонтакте»

Официальный рупор городской администрации Петербурга на просторах YouTube – канал «Медиацентр Правительства Санкт-Петербурга» с 159 подписчиками (для сравнения, Милонов собрал за первые сутки более 100 подписчиков). Персональных страниц на популярном видеохостинге у чиновников нет. В эпоху правления Георгия Полтавченко был популярен Twitter, сейчас больше в почете «ВКонтакте», где минимум раз в неделю обновляется страница губернатора Александра Беглова.

Беглов тоже не чурается видеоформата. В его профиле «ВКонтакте» можно найти как официальные поздравления, так и сценки из рабочих поездок, снятые на мобильный телефон. Они появлялись весной-летом, в разгар предвыборной кампании. В коротких роликах сидевший на заднем сидении автомобиля или окруженный толпой жителей Беглов рассуждал о городских проблемах и последних петербургских новостях. После выборов и инаугурации подобные ролики перестали появляться, да и вообще страница в социальной сети стала обновляться заметно реже.

Персональный канал на YouTube был только у одного соперника Беглова по губернаторской гонке - Михаила Амосова. Страница продолжает жить и сейчас, но обновляется крайне редко. После 8 сентября там появилось только три видео, два из которых посвящены итогам выборов. На момент подготовки материала у Амосова было 50 подписчиков.

Рэп - двигатель YouTube

Для канала депутата петербургского Законодательного собрания у Амосова не такой уж плохой результат. У большинства его коллег своих страниц вообще нет. Другие их давно забросили или обновляют очень редко, отдавая предпочтение «ВКонтакте» или Instagram. Забавная ситуация вышла с лидером фракции ЛДПР Павлом Иткиным. Ему достался переименованный аккаунт его предшественника Олега Капитанова (17 подписчиков), на котором к 10 января 2020 года так и не появилось ни одного видео с самим Иткиным.

Ответственнее всех в парламентском корпусе канал ведет беспартийный Максим Резник. Уже несколько лет он оперативно выкладывает видеозаписи практически всех своих выступлений в парламенте и на митингах. Контента, предназначенного непосредственно для страницы на YouTube, почти нет. Тем не менее, у Резника 1,25 тысяч подписчиков.

Больше только у единоросса Андрея Анохина - 1,43 тысяч. Популярность канал получил два года назад, когда депутат устраивал рэп-баттлы и снимал клипы. Позже Анохин охладел к рэпу и последний год не выкладывал новые видеоролики. Только в ноябре 2019-го его канал обновился обращением, в котором парламентарий рассказывал о своей идее провести в стране кредитную амнистию.

У самого медиаактивного петербургского депутата, «яблочника» Бориса Вишневского сейчас фактически два YouTube-канала. Один – принадлежит фракции «Яблока» в ЗакСе (894 подписчика), в которой он остался единственным партийцем. На этой странице можно посмотреть выступления депутата в парламенте и на митингах или послушать, как он поймет под гитару. Другой – «Вишневское время» (138 подписчиков) – был создан за полгода до губернаторских выборов. Там депутат рассуждал о последних городских и федеральных новостях и проводил прямые эфиры. Когда стало окончательно ясно, что Вишневский в выборах участвовать не будет, канал перестал обновляться.

Муниципальные шоу

Свои YouTube-каналы есть у нескольких муниципальных депутатов. Один из самых насыщенных – «Депутатский дозор» коммуниста из МО «Город Петергоф» Сергея Толокнова. Он рассуждает о бюджете, разбирает муниципальную прессу и критикует единороссов.

Ожидаемо, очень эмоциональный канал у депутата МО «Литейный округ» Сергея Трошина из «Яблока». Правда, обновляется он крайне редко. В 2019 году появилось только три ролика.

Но абсолютный рекордсмен по числу подписчиков среди всех петербургских муниципалов – депутат-самовыдвиженка МО «Сергиевское» и выпускница «Фабрики Звезд» Юлия Михальчик.

За ее каналом следит почти 15 тысяч человек. Правда, ничего о проблемах округа из него не узнать, что не удивительно. Судя по Instagram певицы, большую часть своей жизни она проводит не в черте проспектов Луначарского, Энгельса, Художников и КАД, а дома в Москве.

Сергей Еремеев

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