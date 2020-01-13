Беглов: Журналистов Петербурга отличают активная гражданская позиция и принципиальность

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников СМИ, издательств и полиграфических предприятий с Днем российской печати, поздравление опубликовано на сайте Смольного.

Беглов назвал прессу «важнейшим элементом гражданского общества». Он заявил, что петербургских журналистов отличают «активная гражданская позиция, принципиальность, взвешенный подход, уважение к читателю и блестящее владение словом».

«Правительство Санкт-Петербурга проводит открытую информационную политику и всегда готово к диалогу с журналистским сообществом. Все мы делаем одно общее дело – работаем на благо нашего любимого города и его жителей», - приводятся слова Беглова.

Губернатор пожелал журналистам, издателям и всем работникам печатной отрасли «новых творческих успехов».

Прессе не так часто удается задать вопрос Беглову даже на запланированных для этого мероприятиях. Так, в декабре 2019 года журналистам не позволили задать вопросы ему, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Руководители произнесли речи в честь юбилея ЗакСа и ушли.

Уходил Беглов от общения с прессой и до выборов, когда он был врио губернатора. В мае 2019 года он ушел от общения с прессой в пресс-центре ТАСС при презентации кадрового проекта «Мой город - мои возможности». Мероприятие нигде открыто не анонсировалось. В начале мероприятия организаторы обещали, что Беглов ответит на все вопросы журналистов, но в последний момент он покинул пресс-центр, сославшись на плотный график.

После инаугурации в ЗакСе в октябре журналисты также не смогли задать Беглову вопросы. Кроме того, он покинул Мариинский дворец через служебный ход, в то время как около десятка журналистов разных изданий ждали его у парадного входа. Мимо них прошли другие высокопоставленные гости. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.