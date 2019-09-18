Больше не врио  

Александр Беглов перестал быть временно исполняющим обязанности. В среду, 18 сентября, он официально вступил в должность губернатора Петербурга. Церемония инаугурации состоялась в Мариинском дворце. После ее завершения новый градоначальник продолжил традицию своего предшественника и не стал общаться с прессой.

С утра 18 сентября на Исаакиевской площади и соседних улицах припарковалось несколько десятков автомобилей полиции и ОМОН. Добраться до здания Законодательного собрания было не просто. Подъезды к Исаакиевской площади перегородили машины ДПС, а всех приближающихся к Мариинскому дворцу полицейские просили предъявить документы.

Излишняя бдительность понадобилась потому, что в здании ЗакСа готовился вступить в должность губернатора инициатор концепции «Открытый город» Александр Беглов. Журналистам за его инаугурацией пришлось следить по видеосвязи. В зал заседаний пустили только фотографов и видеооператоров.

В повестке заседания вопросов кроме инаугурации не оказалось. Фракция «Справедливой России» хотела выступить с обращением о фальсификациях на муниципальных выборах, но слова им не дали. По итогам тайного голосования, утверждать повестку из одного пункта отказались только два депутата. Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский и член фракции Партия Роста Максим Резник позже заявили в соцсетях, что это были они. Еще один парламентарий воздержался по вопросу повестки. Кто это был, осталось загадкой.

Церемония инаугурации началась ровно в 11-00. В зал внесли флаги Петербурга и Российской Федерации, а затем диктор попросил поприветствовать спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана и Александра Беглова. Последнего так и представили, без должности, но более торжественным голосом. После того, как участники церемонии заняли свои места, зазвучал гимн России, а затем слово предоставили руководителю Горизбиркома Виктору Миненко.

- Избирательная компания в Санкт-Петербурге прошла достойно имени великого города, - заявил Миненко прежде чем вручить Беглову копию решения о подведении итогов губернаторских выборов.

После этого победитель губернаторской гонки зачитал текст присяги и получил из рук председателя Заксобрания Вячеслава Макарова должностной нагрудный знак главы города.

- Александр Дмитриевич Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга, - торжественно произнес Макаров.

Свои поздравления первому лицу с трибуны высказали полпред Гуцан, почетный гражданин Петербурга летчик Сергей Крикалев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также председатель регионального Совета ветеранов и соруководитель предвыборного штаба Беглова Василий Волобуев.

Спикер ЗакСа Макаров, поздравляя вновь избранного губернатора со вступлением в должность, не забыл и его предшественников, с особым восхищением отозвавшись об эпохе правления Валентины Матвиенко:

- В эти наполненные особым смыслом минуты я не могу не обратиться к вам, персонально к вам, глубокоуважаемая Валентина Ивановна, почетному гражданину Санкт-Петербурга. Народ окрестил вашу губернаторскую эпоху золотым веком в истории Санкт-Петербурга. И сегодня вы в команде нашего президента Владимира Владимировича Путина и председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева много и активно помогаете городу.

Выступивший следом Беглов поблагодарил членов своего избирательного штаба, волонтеров, представителей политических партий, общественных организаций, ветеранов, блокадников и Владимира Путина.

- Отдельные слова благодарности моему предшественнику Георгию Сергеевичу Полтавченко, - продолжил Беглов. – Он сумел сохранить узнаваемый образ Санкт-Петербурга, преумножить потенциал города, решить важные задачи в его развитии.

Вспомнил глава города и о Валентине Матвиенко, членство которой в Совете Федерации пролонгировал незадолго до начала церемонии инаугурации.

- Несколько минут назад я подписал соответствующее уведомление. Полномочиями председателя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации наделена Валентина Ивановна Матвиенко, - оговорился Беглов.

Также глава города отчитался о своих успехах на пути построения «комфортного», «социального», «умного» и «открытого» города.

- Мы сделали городскую власть более открытой. Установили обратную связь с жителями. Находимся с ними в постоянном контакте и в социальных сетях, и в реальной жизни, - заявил Беглов.

Когда церемония вступления в должность градоначальника завершилась, сотрудники управления по информации Заксобрания объявили журналистам, что пресс-подхода к новоизбранному губернатору не будет. Проходить в ротонду, через которую должен был пройти Беглов, сотрудникам СМИ не разрешали. Закрыли от них и некоторые другие коридоры Мариинского дворца, оставив свободным только путь к выходу.

По коридорам вперемешку шли депутаты Госдумы и Заксобрания, руководители исполнительных органов региональной власти, представители духовенства и известные горожане. Из федеральных депутатов корреспондент ЗАКС.Ру заметил единороссов Михаила Романова, Виталия Милонова, Игоря Дивинского и Сергея Вострецова, члена «Справедливой России» Елену Драпеко, а также представителя КПРФ Сергея Пантелеева. Его однопартиец, снявшийся с выборов кинорежиссер Владимир Бортко на инаугурацию не пришел.

Другие оппоненты Беглова по предвыборной гонке – депутаты ЗакСа Михаил Амосов и Надежда Тихонова – на мероприятии присутствовали, а после охотно давали комментарии.

- При всех издержках этой избирательной кампании и при неравенстве условий, которое, конечно, существовало, петербуржцы в общем высказались за то, чтобы Беглов оставался у власти, - заявил ЗАКС.Ру Амосов. - Высказались, либо придя на участки и проголосовав так как проголосовали, либо оставшись дома и продемонстрировав безразличие к процессу выборов.

Будущее города при новом руководители депутат спрогнозировал сдержанно.

- Думаю, что нас ждет в целом инерционное развитие. Это касается многих тем. Скажем, развития метро. Я думаю, что будет идти примерно теми же темпами, как и шло. Медленными. Но хотелось бы ошибиться. Хотелось бы децентрализовать власть, сделать так, чтобы власть выбиралась на районном уровне. Хотелось бы ошибиться, но думаю, что Александр Дмитриевич по этому пути не пойдет, - прокомментировал Амосов.

Тихонова рассказала журналистам, что, в отличие от муниципальных, губернаторские выборы «Справедливая Россия» признает. Она отметила, что итоги голосования за главу города подведели в срок, а поступившие жалобы были отработаны.

- Надеюсь, мы будем работать конструктивно, законодательная власть и исполнительная. Доверие к власти складывается из многократно выполненных обещаний, а обещаний теперь уже губернатором дано очень много, - заявила Тихонова.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов пришел на церемонию инаугурации в красном галстуке с нарисованными белыми кроликами. Он объяснил корреспонденту ЗАКС.Ру, что это пасхальный кролик, который символизируют обновление и весну.

- Сейчас осень, листья падают, а люди рассчитывают на весну. На весну в широком смысле этого слова, возрождение, ренессанс. Вот что ожидают петербуржцы, которые голосовали за Александра Дмитриевича. У него есть хороший мандат доверия. Петербуржцы – люди влюбчивые, но любят один раз, их невозможно обмануть. Они ждут продолжения. Все мандаты теперь выданы, Александр Дмитриевич, работайте нещадно, идите вперед, не останавливайтесь ни перед чем, - рассуждал Милонов. - Сейчас самые первые, самые важные дни. Они [петербуржцы] ловят каждое слово губернатора и ждут, когда уже осиновые колья будут воткнуты во всяких негодяев, или, наоборот, кого-то возьмут за руки и поведут вперед.

Около 10 журналистов из разных изданий два с половиной часа простояли у парадного входа Мариинского дворца в надежде получить от Александра Беглова комментарии о прошедших выборах и ближайших планах. Мимо прошли полпред Гуцан, экс-глава города Полтавченко, губернатор Ленобласти Дрозденко, спикер Совфеда Матвиенко, ее заместитель Андрей Турчак, вице-губернаторы, депутаты всех уровней и другие высокопоставленные гости. За порядком пристально следили сотрудники Федеральной службы охраны.

Когда работники аппарата ЗакСа начали складывать стоявшие вдоль парадного ковра ограждения и в шутку предлагать журналистам проследить, как телевизионщики будут выносить из Мариинского дворца аппаратуру, стало понятно, что Беглов вышел не через парадный вход. Было слышно, как по рации одного из сотрудников ФСО при этом несколько раз повторили слово «Служебный». Общения у неподконтрольной Смольному прессы с ратующим за «открытый город» Бегловым снова не получилось. Не любил давать комментарии после своих инаугураций и предыдущий глава города Георгий Полтавченко.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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