Эсерам не дали заявить о фальсификациях на муниципальных выборах во время заседания ЗакСа

Фракция "Справедливая Россия" планировала 18 сентября выступить в ЗакСе с обращением по ситуации с подведением итогов выборов в органы местного самоуправления сразу после инаугурации Александра Беглова, однако слова им не дали, сообщила ЗАКС.Ру депутат и экс-кандидат в губернаторы Надежда Тихонова.

По ее словам, лидер фракции Алексей Ковалев передал текст заявления спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову перед началом заседания, в повестку которого была включена только инаугурация главы города.

В своем заявлении эсеры требуют, в частности, из-за многочисленных нарушений отменить итоги выборов в восьми муниципалитетах: "Озеро Долгое", №15, " Юнтолово", "Коломяги", " Черная речка", "Пискаревка", "Московская застава" и "Сосновское".

Кроме того, депутаты высказались за срочное подведение итогов выборов в муниципалитетах, где они еще не подведены, и привлечение к ответственности лиц, виновных в фальсификациях результатов голосования.

Тихонова подчеркнула, что итоги губернаторских выборов при этом "Справедливая Россия" признала.

Напомним, инаугурация Беглова прошла 18 сентября в Мариинском дворце.

Сергей Еремеев

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