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13 января, 17:56

Суд начал рассмотрение дела об отмене избрания Швеца главой МО №72

фото ЗакС политика Суд начал рассмотрение дела об отмене избрания Швеца главой МО №72

Фрунзенский районный суд 13 января провел первое заседание по иску муниципального депутата от «Единой России» в МО №72 и бывшего сотрудника местной администрации Игоря Артемьева к муниципальному совету округа. Как сообщил ЗАКС.Ру представитель ответчика Алексей Березин, Артемьев оспаривает итог первого заседания мунсовета - избрание главой округа депутата от Партии роста Павла Швеца

На выборах большинство мест в совете муниципалитета получили кандидаты от Партии роста: 15 из 20. Избирательная комиссия муниципального образования назначила первое заседание на 1 октября, но мундепы от Партии роста решили собраться 25 сентября. На заседание пришли только 14 представителей этой партии. Все они единогласно проголосовали за назначение главой МО №72 Павла Швеца.

Артемьев считает, что заседание 25 сентября прошло с нарушением регламента. Единоросс уверен, что дату и время первого собрании могла назначить только ИКМО

- [Артемьев] говорит, что якобы его никто не приглашал. Забывая о том, что все документы избирательной комиссии находились лично у Артемьева. И он, находясь в соседнем помещении, не зашел в соседний кабинет на заседание. Говорит, что не извещали его, а он бы мог баллотироваться главой – вдруг бы его избрали, - рассказал Березин.

По его словам, в суде стороны представили свои доказательства. Березин считает, что на следующем заседании суд примет решение по иску. Продолжение рассмотрения дела назначено на 29 января. 


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