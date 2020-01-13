"Матери против политрепрессий" подали новую заявку на шествие в Москве

Движение «Матери против политических репрессий» подало повторную заявку в мэрию Москвы на согласование шествия в поддержку фигурантов дел «Сети», «Нового величия» и других политзаключенных, передает «Интерфакс» со ссылкой на члена оргкомитета, мать фигуранта дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева Светлану.

По словам Светланы Пчелинцевой, организаторы планируют шествие в центре Москвы: пройти от центральной части Новопушкинского сквера, по центральной пешеходной части Тверского бульвара, через Никитские Ворота и Большую Никитскую улицу, Арбатские Ворота, улицу Новый Арбат и Гоголевский бульвар. В отличие от первой заявки, они снизили планируемое число участников с 10 тысяч до 1 тысячи человек и перенесли дату на 1 февраля.

Первую заявку организаторы подали 9 января. Они планировали акцию на 25 января, однако московская мэрия отказала в согласовании маршрута. Чиновники сослались на то, что акция создаст помехи гражданам, и предложили перенести шествие на улицу Перерва на юго-востоке Москвы.