ГИК увеличивает число ТИКов после претензий к муниципальным выборам в Петербурге

Горизбирком Петербурга принял за основу проект, увеличивающий число территориальных избиркомов более чем в два раза, пишет «Фонтанка.ру».

Это первый этап реформы, которую начали проводить после муниципальных выборов в Петербурге. Муниципальная кампания вызвала много вопросов и недовольство со стороны главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. ЦИК одобрила создание новых ТИКов, Смольный выделил на реформу 490 млн рублей. Глава ГИК Виктор Миненко обращался к ИКМО с предложением передать полномочия ТИКам, однако на предложение откликнулись только два из более чем сотни. Без согласия муниципалитетов передача полномочий может произойти только в случае внесения поправок в федеральный закон.

Планируется, что каждый ТИК будет отвечать за один-два, в некоторых случаях три муниципалитета. Исключением стал Курортный район, в котором ТИК №13 будет отвечать за все 11 городов и поселков. В Кронштадтском районе ТИК №15 будет контролировать работу в МО «Город Кронштадт», как и сейчас.

В Пушкинском районе также по-прежнему будет действовать ТИК №20, но в поселке Шушары создадут новую, отдельную комиссию. Еще одну новую комиссию создадут в Колпинском районе, она будет отвечать за выборы во всех поселках, кроме самого города Колпино: в нем будет работать прежний ТИК №21.

В Невском районе образуются семь избиркомов вместо нынешних двух. Уже существующий ТИК №5 будет отвечать только за МО «Правобережный», ТИК №24 – за МО «Обуховский», «Ивановский» и «Невскую заставу». Остальные муниципалитеты перейдут под контроль новых территориальных избиркомов.

В Фрунзенском районе число территориальных избиркомов возрастет до шести. Действующие ТИК №23 и №29 будут контролировать по одному муниципалитут: МО №72 и МО «Георгиевский» соответственно. Четыре других муниципалитета доверят новым избиркомам.

Еще шесть новых ТИКов появится в Приморском районе. МО «Черная речка» и МО №65 окажутся в зоне работы действующих ТИК №9 и №12. Один из новых избиркомов будет проводить выборы в МО «Лисий Нос», «Лахта-Ольгино» и «Юнтолово». Еще три муниципалитета района перейдут под контроль отдельных новых комиссий.

О плохой работе муниципальных избиркомов было много разговоров в течение всей кампании по муниципальным выборам 2019 года. В итоге через суд были расформированы несколько ИКМО: «Семеновский», «Сергиевское», рассматривается дело о расформировании ИКМО «Екатерингофский». Последний процесс пока приостановлен.

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