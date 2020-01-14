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14 января, 19:40

Активисты Центрального района возмущены хостелом во дворе администрации

фото ЗакС политика Активисты Центрального района возмущены хостелом во дворе администрации

Активисты, представляющие паблик "Центральный район за комфортную среду обитания", проинспектировали двор, соединяющий здание районной администрации на Невском проспекте с домом по Исполкомской улице. Увиденное их не обрадовало: хостел, самовольно встроенный в прошлом году в цоколь старинного дома по Исполкомской, 5, никуда не делся.

Градозащитники утверждают, что для создания в несущей стене отдельного входа хостельеры не озаботились прохождением таких процедур, как согласование с КГИОП и тем более с жильцами и собственниками квартир. Активисты неприятно удивлены бессилием районных чиновников, под окнами которых происходят, с их точки зрения, вопиющие нарушения.

"Наши депутаты Елена Мишкинис и Виктория Фадеева, которые на выходных пришли на призыв к местным жителям в этот дом, уже привыкли к подобным издевательствам по отношению к нашему наследию. Но даже они не ожидали увидеть целую пачку лживых отписок. Везде тлен и разруха, а также процветание бизнеса, который покрывают своими отписками городские надзорные ведомства", - говорится в новейшем посте.

В заявлении авторы обращаются к главе района Максиму Мейксину, выражая готовность за свой счет залить приямок и прорубленную дверь в цокольный этаж бетоном.

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Фотография: "Центральный район за комфортную среду обитания"


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