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14 января, 20:55

Политолог Орешкин: Лукашенко превратился для России в сомнительного персонажа

фото ЗакС политика Политолог Орешкин: Лукашенко превратился для России в сомнительного персонажа

На сегодняшний день белорусский президент Александр Лукашенко является для Кремля наименее удобной фигурой, чем когда-либо в течение всех 25 предыдущих лет его правления, уверен независимый политолог Дмитрий Орешкин. Помимо субъективных и личностных причин виновата, по его мнению, и причина объективная: в центр спора двух сторон поставлена тема, которая не терпит двусмысленностей и хитрых маневров. После отказа Лукашенко от пользования российской нефтью по предлагаемым ценам, предрек Орешкин, о доверии к нему и потеплении взаимоотношений можно даже не мечтать. Безошибочным индикатором для политолога в таких случаях является лояльный к власти писатель и общественный деятель Александр Проханов, который, по мнению Орешкина, никогда политически не ошибается.

"В конце 1990-х Проханов обнимал нежными и сильными руками Лукашенко, говоря, что это носитель державных ценностей, истинно советский человек, он опора того самого лучшего, что у нас было в стране. Забудьте, всего этого же не было. "Лукашенко, побеждай", - писал Проханов про белорусские выборы. Забудьте, не было этого. Лукашенко сейчас сомнительный персонаж, Лукашенко чуть ли не враг российской государственности стал, который того и гляди уйдет на Запад", - высказался эксперт в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Проблему политолог видит еще и в том, что общество не посвящают в детали состоявшихся и несостоявшихся сделок: так, Лукашенко обвинял Россию в загрязнении нефти некоей хлорорганикой, требуя от России налог на продукт такого качества. Однако, сетует Орешкин, общество не может делать даже поверхностных выводов по теме в условиях почти полного отсутствия информации, в то время как тема важная: "народонаселение должно вести себя, как бараны, и слушаться начальства".

Напомним, что после декабрьского насыщенного общения Лукашенко и Путина, посвященного углублению интеграции, белорусский лидер остался недоволен ходом переговоров. Его оскорбило то, что Кремль постоянно предлагает стране-соседу нефть по цене, превышающей, как утверждает главный белорус, среднемировую. В результате с 1 января его республика полностью отказалась от российской нефти, найдя себе других партнеров.

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