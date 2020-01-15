Первое в 2020 году заседание ЗакСа открыл Дроздов

Законодательное собрание Петербурга в среду, 15 января, начало новую сессию.

На первом после новогодних праздников заседании председательствует вице-спикер Анатолий Дроздов. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отправился в Москву для участия в церемонии оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Также первое в 2020 году заседание пропускают единороссы Александр Ваймер, Елена Киселева и Алексей Цивилев. Нет и обоих членов фракции "Яблоко": Бориса Вишневского и Михаила Амосова. Вишневский ранее сообщил в соцсетях, что находится на больничном.

Послание президента в 2019 году также пришлось на среду, 20 февраля, и тогда заседание ЗакСа перенесли на четверг, чтобы Макаров мог на нем присутствовать. На этот раз перенос был невозможен, так как дата обращения Путина к Федеральному собранию стала известна 23 декабря, через пять дней после последнего в 2019 году заседания ЗакСа.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.