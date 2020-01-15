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10:34

ЗакС Петербурга не стал торопиться с запретом снюсов

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга не стал торопиться с запретом снюсов

Лидер фракции "Справедливая Россия" в петербургском Заксобрании Алексей Ковалев на заседании городского парламента 15 января предложил коллегам включить в повестку законопроект эсеров о запрете никотиносодержащих нетабачных смесей (снюсов).

Он заявил, что петербургский ЗакС затягивает с принятием этой инициативы, в то время как аналогичные законопроекты уже приняты в 23 регионах страны.

- Главные производители этой дряни находятся на территории Санкт-Петербурга. Именно здесь их искали, - напомнил депутат.

Ковалев также обратил внимание, что после его фракции проект закона о снюсах внесла "Единая Россия", однако партия власти предлагает запретить смеси не для всех, а только для несовершеннолетних. По мнению эсера, это не правильно.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок в ответ заявил, что "Единая Россия" внесла свою инициативу раньше.

- Пока фракция "Справедливая Россия" отдыхала, фракция "Единая Россия" работала, несмотря на перерыв, - добавил Четырбок.

Он отметил, что у юридического управления ЗакСа были замечания к инициативе эсеров и предложил не спешить и не уподобляться "бешеному принтеру".

За рассмотрение инициативы проголосовали  семь депутатов, один - против. Остальные парламентарии не голосовали.

Сергей Еремеев


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