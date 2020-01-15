Резник выступил в поддержку политзаключенных на заседании ЗакСа Беспартийный депутат Максим Резник на заседании Заксобрания Петербурга 15 января выступил с критикой политических репрессий в России. - Российское правосудие сегодня - часть опричнины, репрессивной машины, - заявил депутат. Он напомнил, что 150 депутатов ЗакСа и муниципальных советов Петербурга подписались под обращением за прекращение " московского дела". - Это голос рассерженных петербуржцев, - добавил Резник. Депутат также вспомнил про "пензенское дело", "ростовское дело", дело "Нового величия" и дело ФБК. Свое выступление Резник закончил лозунгом: "Свободу политическим заключенным". Сергей Еремеев

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