Резник выступил в поддержку политзаключенных на заседании ЗакСа

Беспартийный депутат Максим Резник на заседании Заксобрания Петербурга 15 января выступил с критикой политических репрессий в России.
- Российское правосудие сегодня - часть опричнины, репрессивной машины, - заявил депутат.
Он напомнил, что 150 депутатов ЗакСа и муниципальных советов Петербурга подписались под обращением за прекращение " московского дела".
- Это голос рассерженных петербуржцев, - добавил Резник.
Депутат также вспомнил про "пензенское дело", "ростовское дело", дело "Нового величия" и дело ФБК. Свое выступление Резник закончил лозунгом: "Свободу политическим заключенным".
Сергей Еремеев
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