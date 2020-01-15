Петербургские компании с инвалидами и предпенсионерами могут получить налоговые льготы

Организации, в которых трудоустроены люди с ограниченными возможностями, многодетные родители, пенсионеры или граждане предпенсионного возраста, предложено освободить от уплаты налога на имущество.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли соответствующий проект в первом чтении на заседании в среду, 15 января.

Авторами инициативы выступили единороссы Денис Четырбок и Анатолий Дроздов.

Депутат от "Справедливой России" Алексей Ковалев поинтересовался, сколько потеряет бюджет в случае принятия проекта закона. Назвать ориентировочную сумму представлявший инициативу Дроздов не смог, а Четырбок отметил, что документ уже получил положительное заключение губернатора Александра Беглова.

Всего в Петербурге действует пять компаний, попадающих под статус социальных предприятий.

Сергей Еремеев

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