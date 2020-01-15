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13:11

Путин хочет запретить министрам, депутатам и кандидатам в президенты быть гражданами других стран

фото ЗакС политика Путин хочет запретить министрам, депутатам и кандидатам в президенты быть гражданами других стран

Президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил ужесточить требования к госслужащим и лицам, желающим занять должность главы государства.

По мнению Путина, главам регионов, сенаторам, депутатам, руководителям федеральных ведомств, судьям следует запретить иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иные документы, дающие право постоянно жить за рубежом. Путин подчеркнул, что «миссия государственной службы - в служении» стране.

Для кандидатов в президенты Путин предложил установить требование постоянного проживания в России на протяжении 25 лет. Также президент считает, что следует сделать условием для участия в выборах главы государства отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство когда-либо.

Также Путин предложил убрать слово «подряд» из положения Конституции о возможности занимать пост президента на протяжении двух сроков.

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