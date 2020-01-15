Путин предложил свои поправки в Конституцию

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не видит необходимости принимать новую Конституцию, но при этом предложил внести в нее некоторые поправки.

По его мнению, Конституция, принятая в 1993 году, «далеко не исчерпана», и она на «многие десятилетия» останется «прочной ценностной базой для российского общества».

По мнению Путина, следует обсудить ряд конституционных поправок. Он предлагает закрепить в Конституции положение о том, что Россия может существовать только как суверенное государство, и о приоритете Конституции в правовом пространстве России.

Также Путин затронул вопрос о предложении убрать слово «подряд» из положения о двух возможных сроках президентства. Президент заявил, что для него этот момент непринципиален, но с предложением он согласен.

Кроме того, президент предложил закрепить в Конституции положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше минимального прожиточного минимума.

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