Губернатор Ленобласти пообещал c 1 сентября ввести бесплатные обеды во всех школах региона

Сразу после того, как Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию, глава Ленинградской области Александр Дрозденко известил подписчиков в Instagram, что уже с 1 сентября текущего года во всех 358 школах региона будет введено бесплатное горячее питание для младшеклассников.

Кроме того, он уверил, что к 1 января 2021 года в Ленобласти не останется ни одной семьи с доходом ниже прожиточного уровня, а еще через два года будет полностью закрыт вопрос с нехваткой мест в детсадах и школах.

Путин, напомним, среди прочих тем, поднятых в послании, заявил о необходимости обеспечения школ горячими обедами, а также поручил прибавить классным руководителям надбавку в размере не менее 5 тысяч рублей.