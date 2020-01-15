18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:36

Удальцов: Чтобы поменять курс развития страны нужно назначать премьер-министром Грудинина

фото ЗакС политика Удальцов: Чтобы поменять курс развития страны нужно назначать премьер-министром Грудинина

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов с радостью воспринял новость об отставке премьера Дмитрия Медведева и руководимого им правительства. Более того, политик полагает, что в свете последних событий, как ему кажется, можно ожидать не только досрочных выборов в Госдуму, но и самого президента.

В то же время в качестве нового главы кабмина Удальцов видит бывшего кандидата в главы государства, бизнесмена и коммуниста Павла Грудинина.

"Медведев ушел в отставку! Оппозиция требовала этого уже много лет. Чтобы поменять курс развития страны нужно назначать премьер-министром Грудинина или подобного человека. Ждем развития событий. Нельзя исключать, что осень-2020 будет очень жаркой!" - поделился левофронтовец мнением у себя в Twitter.

Медведев объявил о роспуске правительства сразу после того, как завершилось ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию. Решение главы кабмина прозвучало после озвученных Путиным поправок в Конституцию, согласно которым назначать как членов правительства, так и самого премьер-министра должны депутаты Государственной думы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:54 Смольный заключил соглашение с ООО "СКА-Арена" на реконструкцию СКК "Петербургский"

18:51 Лимонов: Оставь Россию, Владимир Владимирович! Не так уж ты и хорош

18:19 Суд взыскал 2,3 млн рублей с оппозиционеров в пользу прокурора из-за акций протеста в Москве

18:15 Макаров прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

18:07 Боярский: Для граждан в связи с отставкой правительства никаких потрясений не предвидится

17:53 Смольный снова отказался согласовывать акцию памяти Маркелова и Бабуровой

17:44 Муниципал: Муниципалов поселка Понтонный встретил пикет против мусорного завода

17:36 Удальцов: Чтобы поменять курс развития страны нужно назначать премьер-министром Грудинина

17:18 СМИ: Министры не знали о роспуске правительства вплоть до последнего

17:15 Губернатор Ленобласти пообещал c 1 сентября ввести бесплатные обеды во всех школах региона

16:41 Медведев объявил об отставке российского правительства

16:31 Комбинат питания "Конкорд" Пригожина не будет поставлять школам бесплатные горячие обеды

16:15 ЗакС и Дроздов в кресле спикера

15:55 Суд отменил штраф пермскому "Мемориалу" штраф за благоустройство памятника жертвам репрессий

15:20 Памфилова допускает принятие поправок Путина в Конституцию без референдума

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru