Удальцов: Чтобы поменять курс развития страны нужно назначать премьер-министром Грудинина

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов с радостью воспринял новость об отставке премьера Дмитрия Медведева и руководимого им правительства. Более того, политик полагает, что в свете последних событий, как ему кажется, можно ожидать не только досрочных выборов в Госдуму, но и самого президента.

В то же время в качестве нового главы кабмина Удальцов видит бывшего кандидата в главы государства, бизнесмена и коммуниста Павла Грудинина.

"Медведев ушел в отставку! Оппозиция требовала этого уже много лет. Чтобы поменять курс развития страны нужно назначать премьер-министром Грудинина или подобного человека. Ждем развития событий. Нельзя исключать, что осень-2020 будет очень жаркой!" - поделился левофронтовец мнением у себя в Twitter.

Медведев объявил о роспуске правительства сразу после того, как завершилось ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию. Решение главы кабмина прозвучало после озвученных Путиным поправок в Конституцию, согласно которым назначать как членов правительства, так и самого премьер-министра должны депутаты Государственной думы.