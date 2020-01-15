Совет Понтонного попросит Беглова провести слушания по проекту мусорного предприятия

Муниципальный совет поселка Понтонный на заседании 15 января принял решение обратиться к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой провести общественные слушания по вопросу возможности размещения мусороперерабатывающего предприятия на территории поселка. Также муниципалы проголосовали за то, чтобы пригласить на эти слушания спикера городского Заксобрания Вячеслава Макарова и депутата Госдумы Михаила Романова.

По словам главы поселка Ивана Дюбина, против строительства мусорного предприятия выступает весь совет, а также глава Колпинского района Анатолий Повелий.

Решение муниципалов поддержала присутствовавшая на заседании депутат Заксобрания Елена Киселева. Она предложила мундепам также прописать в обращении к главе городу, что все депутаты совета против идеи резервации земли под мусорное предприятие. Дюбин согласился, что это правильное предложения.

Выступая перед муниципалами, Киселева также предположила, что городские власти могли бы рассмотреть вариант приобретения участков в Ленинградской области для строительство мусорных предприятий там.

- Это решение, скажу мягко, по неопытности властей. А можно и жестче сказать, - охарактеризовала она возможность резервирования участков под мусорные заводы.

Другой депутат ЗакСа, Ольга Ходунова из КПРФ назвала мусорную политику региональных властей преступлением власти против народа. Коммунистка не ограничилась обсуждаемой темой, вспомнив про двукратное увеличение платы за капитальный ремонт и пенсионную реформу. Она также сказала, что искренне рада отставке правительства Дмитрия Медведева. В зале эту фразу встретили аплодисментами.

Жители поселка предложили депутатам ЗакСа внести изменения в городские правила землепользования и застройки, а также инициировать законодательный запрет на размещение мусороперерабатывающих предприятий в черте города. Также звучал призыв подготовить закон о раздельном сборе мусора. Киселева заявила, что такая инициатива в ЗакСе уже разрабатывается, но она требует много времени.

Отметим, что на заседание пришли порядка сотни жителей Понтонного. Чтобы вместить всех желающих, мундепы провели встречу не в муниципалитете, а во дворце культуры "Нева".

Сергей Еремеев

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