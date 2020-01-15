Путин подписал указ о роспуске правительства

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке правительства, сообщается на сайте Кремля.

Согласно указу, Дмитрий Медведев останется временно исполняющим обязанности премьер-министра. Весь состав кабмина останется исполнять обязанности на прежних местах до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Ранее Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Медведев объявил о роспуске правительства 15 января, через несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию. В послании Путин затронул тему ряда поправок в Конституцию, которые внесут существенные изменения в распределение обязанностей между разными ветвями власти.