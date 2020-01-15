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15 января, 19:46

Вишневский считает, что выборы в Госдуму могут пройти досрочно

фото ЗакС политика Вишневский считает, что выборы в Госдуму могут пройти досрочно

Депутат Законодательного собрания Петербурга, лидер фракции "Яблока" Борис Вишневский считает, что при нынешней ситуации нельзя исключать, что Кремль может пожелать провести выборы в Государственную думу раньше намеченного 2021 года. Однако необходимости в этом "яблочник" не видит: по его мнению, федеральный парламент и так "полностью ручной и управляемый". 

Президент Владимир Путин 15 января в ходе своего послания Федеральному собранию предложил ряд поправок в Конституцию. В частности, глава государства считает разумным расширить полномочия Государственной думы и наделить депутатов правом утверждать председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров. Через несколько часов после выступления президента правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым ушло в отставку. 

Петербургский депутат Борис Вишневский считает, что для простых россиян эти отставки не имеют никакого значения. 

- Дмитрий Анатольевич был бессмысленным техническим премьер-министром, ничего не решавшим в стране. Ровно так я его и оценивал всегда. С политической точки зрения это означает, что у товарищей из Кремля не то чтобы состояние паники, но ощущение, что надо как-то рисовать картину будущего, которую они не очень понимают, надо как-то сохранить власть Путину и нынешнюю систему в несколько другой конфигурации. Скорее всего, отставка Медведева, который, конечно, сделал это не по своей инициативе, означает, что кастинг на будущего президента он не прошел, - поделился "яблочник" своим мнением с ЗАКС.Ру. 

По мнению Вишневского, следующий премьер-министр может стать вероятным приемником Путина на посту президента. При этом депутат не исключает, что президентские выборы теперь могут состояться раньше намеченного срока, как и думские.

- Не исключено ничего, вплоть до досрочных выбор в Государственную думу, чтоб уже в новом составе парламент что-то утверждал. Хотя, по-моему, и этот состав Кремль полностью устраивает, он полностью ручной и контролируемый, - считает Вишневский.

Медведев объявил о роспуске правительства 15 января, через несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию. В послании Путин затронул тему ряда поправок в Конституцию, которые внесут существенные изменения в распределении обязанностей между разными ветвями власти.  

Путин предложил Медведеву должность зампреда Совета безопасности. Это будет новая, специально учрежденная должность.

На пост премьер-министра был предложен глава ФНС Михаил Мишустин. 


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