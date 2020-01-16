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12:11

"Проект": В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

фото ЗакС политика "Проект": В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Издание "Проект" опубликовало расследование, основанное на выписках из Росреестра и декларациях основного кандидата на пост премьер-министра, экс-главы ФНС Михаила Мишустина. Авторы пишут, что чиновник, если верить его годовому отчету о владеемом имуществе, лишен даже квартиры. Между тем, утверждается, что в действительности это не так.

По сведениям издания, еще в 2001 году Мишустину и его жене достался особняк в элитном районе Московской области на Николиной горе, на земельном участке площадью 5,5 тысяч кв. метров. По сведениям расследователей, сейчас такая собственность оценивается приблизительно в 600 млн рублей. Особняк на этом участке, чья площадь составляет 900 кв. метров, записан на "Российскую Федерацию".

"Теоретически нынешний кандидат в премьеры сам мог повлиять на информацию — с 2004 по 2006 гг. он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости", - говорится в материале.

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.

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