На лидера "Левого сопротивления" завели дела о призывах к сепаратизму и терроризму

Лидер движения "Левое сопротивление" Дарья Полюдова, которую накануне задержали после обысков, стала фигуранткой уголовных дел о призывах к сепаратизму (ч. 2 ст. 280.1 УК) и терроризму (ст. 205.2 УК), известила мать девушки Татьяна Полюдова "МБХ медиа".

Активистка созвонилась с матерью и рассказала, что ей инкриминируют обозначенные статьи, однако она до сих пор не знает, в каком статусе находится и по какому поводу были возбуждены дела.

"Адвоката пока нет, вчера не впустили. Сейчас она в СИЗО-6", - уточнила Татьяна Полюдова.

Правозащитник Ирина Яценко также уведомила "МБХ медиа", что в рамках дела девушки был задержан и допрошен активист Кирилл Котов. С него взяли подписку о неразглашении, поэтому детали разбирательства остаются неясны.

15 января силовики нагрянули с обысками к Полюдовой и журналистке "Градус ТВ" Ольге Сапроновой. Последнюю увозили на допрос в ФСБ.