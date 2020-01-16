Петербургский "Метрострой" приступил к строительству столичной подземки

Компания ОАО "Метрострой", ранее получившая подряд на возведение нескольких станций московской подземки, отчиталась о начале строительных работ.

"Сегодня в ночную смену на станции «Можайская» («Кунцевская») опустили в стартовый котлован и установили на штатное место режущий орган тоннелепроходческого механизированного комплекса «Надежда». Ротор весом 148 т опускали с помощью того же крана грузоподъемностью 750 т, операция заняла шесть часов", - известили в пресс-службе "Метростроя".

Отныне перед петербургскими метростроителями стоит ряд других технологических задач, в частности, - опуск и монтаж шнека и пусконаладка всего оборудования. Следующее действо, намеченное на февраль, - возведение проходного тоннеля.

Ранее единственный подрядчик возведения городской подземки судился со Смольным ввиду обилия финансовых и бюрократическим проблем, которые позднее, несмотря на "грозные" заявления администрации Северной столицы, были урегулированы. В связи с чем компания, пребывавшая на грани банкротства, вновь взялась за строительство новых станций.