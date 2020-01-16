18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:35

Петербургский "Метрострой" приступил к строительству столичной подземки

фото ЗакС политика Петербургский "Метрострой" приступил к строительству столичной подземки

Компания ОАО "Метрострой", ранее получившая подряд на возведение нескольких станций московской подземки, отчиталась о начале строительных работ.

"Сегодня в ночную смену на станции «Можайская» («Кунцевская») опустили в стартовый котлован и установили на штатное место режущий орган тоннелепроходческого механизированного комплекса «Надежда». Ротор весом 148 т опускали с помощью того же крана грузоподъемностью 750 т, операция заняла шесть часов", - известили в пресс-службе "Метростроя".

Отныне перед петербургскими метростроителями стоит ряд других технологических задач, в частности, - опуск и монтаж шнека и пусконаладка всего оборудования. Следующее действо, намеченное на февраль, - возведение проходного тоннеля.

Ранее единственный подрядчик возведения городской подземки судился со Смольным ввиду обилия финансовых и бюрократическим проблем, которые позднее, несмотря на "грозные" заявления администрации Северной столицы, были урегулированы. В связи с чем компания, пребывавшая на грани банкротства, вновь взялась за строительство новых станций.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

26 декабря 2019, 20:59 Смольный объявил о выплате долгов по зарплате рабочим ОАО "Метрострой"

20 декабря 2019, 18:30 В "Метрострое" назвали выплату долгов по зарплате "задачей №1"

17 декабря 2019, 16:24 Пресс-служба КРТИ: Решение об и.о. председателя комитета пока не принято

16 декабря 2019, 19:22 Строительство метро: виновники и обрезанные крылья

16 декабря 2019, 13:22 Глава КРТИ Харлашкин подтвердил, что перейдет на работу в "Метрострой"

16 декабря 2019, 13:11 Депутаты и эксперты: В Петербурге плохой заказчик метро

16 декабря 2019, 13:03 Депутат Васильев намерен попросить Беглова разобраться с задержкой зарплат метростроевцам

11 декабря 2019, 9:31 Гендиректор "Метростроя" арестован по делу о растрате

10 декабря 2019, 19:29 СМИ: Гендиректора "Метростроя" подозревают в растрате

10 декабря 2019, 16:02 "Метрострой" сообщил о задержании своего гендиректора Николая Александрова


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:35 Петербургский "Метрострой" приступил к строительству столичной подземки

14:11 Эвакуации прервали учебный процесс в петербургских школах

13:48 Активисты начали оспаривать в суде отмену остановки поездов на Шиесе

13:40 Кадыров о Мишустине: Это человек с боевым характером, руководитель-хозяйственник

13:22 КПРФ и «Справедливая Россия» не планируют выдвигать кандидатов в детские омбудсмены

13:18 Мишустин импонирует Миронову своей беспартийностью

13:10 ТАСС: Голосование по поправкам в Конституцию хотят провести до мая

12:46 Обвинение просит оштрафовать одного из фигурантов дела об угрозах столичному судье

12:43 В Выборгском районе прошла акция за ограничение скорости для автомобилистов

12:24 Экоактивисты передали в приемную Смольного свою резолюцию

12:20 На лидера "Левого сопротивления" завели дела о призывах к сепаратизму и терроризму

12:17 Активисты попросили Беглова не продлевать контракт главе Василеостровского района Ильину

12:11 "Проект": В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

11:54 Медведев наградил Клишаса и его коллег-сенаторов за вклад в парламентаризм

11:47 Навальный и Соболь обжаловали решение суда взыскать с них 88 млн рублей в пользу компании Пригожина

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru