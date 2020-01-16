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15:15

Суд отменил штраф московскому дизайнеру, которому сломали ногу перед демонстрацией

фото ЗакС политика Суд отменил штраф московскому дизайнеру, которому сломали ногу перед демонстрацией

Московский дизайнер Константин Коновалов, пострадавший от действий правоохранителей перед акцией протеста 27 июля, не будет выплачивать ранее назначенный штраф. Его сторону в конечном счете занял Мосгорсуд, передает Telegram-канал "Апология протеста".

Штраф, присужденный в сентябре за участие в запрещенной акции, составил 10 тысяч рублей. Характерно, что в акции мужчина участия принять не смог.

Известный своими работами для студии Артемия Лебедева, в день 27 июля Коновалов задолго до начала несанкционированного митинга совершал пробежку по центру столицы. Несколько мужчин в полицейской форме грубо задержали его, повалили на асфальт и потоптались на его нижних конечностях, сломав в результате одну из них.

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