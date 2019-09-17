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13:30

Суд оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу при задержании до митинга в Москве

фото ЗакС политика Суд оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу при задержании до митинга в Москве

Савеловский суд Москвы оштрафовал дизайнера Константина Коновалова на 10 тысяч рублей, признав виновным в нарушении правил проведения акции, которая на момент его задержания еще не началась, передает «МБХ медиа».

Коновалова признали виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга). Дизайнер просил суд перенести заседание, поскольку он не мог присутствовать на нем: Коновалов находится в больнице.

Коновалов был одним из первых, кого задержали за несколько часов до начала несогласованной акции 27 июля в центре Москвы. Полицейские утверждали, что подумали, будто дизайнер убегает от них, хотя Коновалов вышел на утреннюю пробежку. Правоохранители повалили его на асфальт, сломав ногу. Несмотря на то, что митинг не начался, и пробежка дизайнера к ней не относилась, на Коновалова составили протокол, вменив участие в несогласованной акции.

В Следственном комитете в ответ на жалобу Коновалова заявили, что он якобы участвовал в несогласованной акции. Применение физической силы к нему сочли правомерным, а в заявлении не увидели «каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении» правоохранителями.

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