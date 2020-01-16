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15:29

Госдума одобрила в качестве нового премьера кандидатуру Мишустина

фото ЗакС политика Госдума одобрила в качестве нового премьера кандидатуру Мишустина

Депутаты Государственной думы большинством голосов поддержали кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, предложенную президентом, на пост нового председателя правительства.

"За" проголосовало 383 парламентария, 41 воздержался, "против" не выступил никто.

Фигуру чиновника единогласно поддержали все единороссы, пришедшие на заседание Госдумы, а также лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, подчеркнув как преимущество беспартийность Мишустина. Воздержаться в полном составе предпочла фракция КПРФ.

О том, что Мишустин - наиболее вероятная кандидатура на пост премьера, стало известно накануне, 15 января, после того, как предыдущий состав правительства во главе с Дмитрием Медведевым ушел в отставку, а президент Владимир Путин, в свою очередь, остановил свой выбор на руководителе ФНС.

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