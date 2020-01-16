Дети, помощники, конверты – Милонов рассказал, на что тратит деньги

Депутат Госдумы Виталий Милонов перечислил основные статьи личных расходов в новом видео своего YouTube-канала.

Милонов рассказал, что получает 390 тысяч рублей в месяц, из которых порядка 100 тысяч уходят на оплату работы помощников, а 80 тысяч – на вознаграждение юристов, помогающим писать законопроекты.

Порядка 60 тысяч выделяется на другие траты, связанные с депутатской деятельностью, добавил Милонов.

«Тому надо подарить телевизор, тому нужно подарить компьютер, здесь нужно купить тысячу конвертов, чтобы отправить письма», - перечислил парламентарий.

Значительная часть оставшихся доходов, по словам депутата, уходит на содержание его шестерых детей.

«Уважаемые интернет-расследователи, если вы уже поиграли в свою «Доту», почитали блог Алексея Навального, расходитесь по домам, здесь нет ничего интересного», - добавил Милонов.

Напомним, в первом видео на своем YouTube-канале депутат обругал других блогеров.

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