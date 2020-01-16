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16:26

Лайнер SSJ-100 "ИрАэро" совершил экстренную посадку в "Домодедово"

фото ЗакС политика Лайнер SSJ-100 "ИрАэро" совершил экстренную посадку в "Домодедово"

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании "ИрАэро" экстренно приземлился на недостроенной посадочной полосе в столичном аэропорту "Домодедово", информирует "Интерфакс".

ТАСС сообщает, что лайнер следовал из ЯНАО в Москву. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

"В 14-17 по московскому времени самолет авиакомпании ИрАэро, следовавший по маршруту Сабетта – Москва, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу, расположенную вблизи аэродрома Домодедово. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет. По состоянию на 18-00 службы аэропорта завершили выдачу багажа всем пассажирам рейса Сабетта - Москва", - гласит сообщение пресс-службы аэропорта.

Напомним, в мае 2019 года самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Мурманск, совершил жесткую посадку в аэропорту "Шереметьево". При посадке лайнер охватило пламя. Внутри находились 78 человек, 41 из которых погиб. СК установил, что виновным в трагедии является пилот, нарушивший правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц. Однако техническое состояние судна также вызывало нарекания. Вскоре после ЧП многие авиакомпании отказались от использования для перелетов SSJ-100 из-за сомнительного состояния некоторых деталей.

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