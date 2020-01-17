Удальцов пожурил КПРФ за недостаточную строгость к Мишустину

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов выразил досаду в связи с тем, что думские коммунисты, как ему кажется, чересчур дружелюбно отнеслись к фигуре нового премьер-министра Михаила Мишустина еще до того, как он сделал что-нибудь правильное с позиции левых сил.

"Никаких перемен в экономическом курсе не будет, КПРФ надо жестче в Думе высказываться. Я понимаю, им, конечно, нужно какую-то дипломатию соблюдать, но поменьше ее уже должно быть. Люди не понимают, когда идет это заигрывание. Могли бы сегодня не воздержаться - "Мишустин, вы пока нас ни в чем не убедили" <... > Против него надо было проголосовать", - высказался он на YouTube-канале своей политической организации.

По мнению Удальцова, новый премьер - плоть от плоти "ультралиберал" из команды Алексея Кудрина, который намерен проводить финансовую политику, призванную лишь усиливать социальное неравенство и усложнять жизнь малоимущим слоям населения.

"Зюганов желает ему успеха. Какие успехи? Вместо этого Зюганов должен был спросить - вы какую политику собираетесь проводить? Право-либеральную?", - заявил оппозиционер.

До 16 января в течение десяти лет Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу. Некоторые политологи, не входящие в число "прокремлевских", считают его деятельность на предыдущей должности эффективной. На новом посту он сменил Дмитрия Медведева.