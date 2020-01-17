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11:15

Эсеры готовы делегировать в состав нового кабмина четыре кандидатуры

фото ЗакС политика Эсеры готовы делегировать в состав нового кабмина четыре кандидатуры

Руководство "Справедливой России" готово предложить четырех членов партии на министерские посты в формирующемся правительстве. Не называя имен, лидер эсеров Сергей Миронов указал на сферу  компетенции предлагаемых кандидатур.

"Мы можем рекомендовать сильных кандидатов на посты министров экономического развития, промышленности, культуры и спорта", - цитирует политика его пресс-служба.

Накануне, 16 января, вся мироновская фракция, как и единороссы, и ЛДПР, единогласно поддержала кандидатуру нового премьер-министра Михаила Мишустина. Одним из самых веских аргументов в его пользу для Миронова стала беспартийность рекомендованного президентом чиновника.

Бывший руководитель Федеральной налоговой службы Мишустин возглавил будущее правительство, сменив Дмитрия Медведева, который распустил кабинет министров 15 января.

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