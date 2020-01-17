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11:28

Глава Коми попросил жителей простить его правительству плохую уборку снега

фото ЗакС политика Глава Коми попросил жителей простить его правительству плохую уборку снега

Руководитель республики Коми Сергей Гапликов выступил с публичными извинениями перед гражданами за низкое качество зимней уборки в регионе, продемонстрированнное его подчиненными, передает ТАСС. Отмечается, что дороги повсеместно занесены снегом и что паблики в социальных сетях пестрят резкой критикой по этому поводу.

"Я хочу принести извинения жителям в тех районах и городах, где, к сожалению, некачественно была организована работа по уборке и очистке территории от снега. В этой ситуации разберемся, виновные понесут наказание. Примем меры, чтобы такого впредь не повторялось", - объявил чиновник на заседании правительства республики.

Мэр столицы Коми Сыктывкара Наталья Хозяинова получила от Гапликова двухдневный срок на то, чтобы навести порядок и очистить город от последствий богатой на осадки зимы.

Накануне петербургский начальник Александр Беглов пошутил про снег, а, точнее, его отсутствие в городе: чиновник якобы попросил у других регионов забрать его.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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