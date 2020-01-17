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11:50

Акция памяти Маркелова и Бабуровой пройдет в формате одиночных пикетов

фото ЗакС политика Акция памяти Маркелова и Бабуровой пройдет в формате одиночных пикетов

Акцию памяти правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой проведут в формате одиночных пикетов и возложения цветов к вечному огню, сообщили в «Российском социалистическом движении».

Активисты собираются выходить в пикеты, сменяя друг друга, на Малой Садовой улице 19 января. После этого они предлагают желающим возложить цветы к вечному огню на Марсовом поле.

Также участники акции намерены требовать пересмотра дел, в ходе которых сообщалось о применении пыток к подозреваемым, освобождения политзаключенных, допуска правозащитников в места заключений для контроля, а также криминализации пыток как отдельного должностного преступления.

Ранее Смольный снова отказал в согласовании митинга памяти Маркелова и Бабуровой. В Москве аналогичную акцию согласовали в формате шествия в центре Москвы.

Маркелов и Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве. Их застрелил член националистической группировки БОРН Никита Тихонов. Маркелов защищал антифашистов в судах, Бабурова сотрудничала с «Новой газетой». 

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