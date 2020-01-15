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17:53

Смольный снова отказался согласовывать акцию памяти Маркелова и Бабуровой

фото ЗакС политика Смольный снова отказался согласовывать акцию памяти Маркелова и Бабуровой

Смольный отказался согласовать повторную заявку на проведение шествия памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в Петербурге 19 января, сообщил ЗАКС.Ру один из организаторов акции Иван Марков.

По словам Маркова, он подавал два уведомления в Смольный: на митинг на площади Ленина и на пикет в Саду Девятого Января. В первом случае отказали из-за несоответствий срокам подачи уведомления. Во втором случае в согласовании отказали, сказав, что заявка подана не в тот орган.

Также Марков подавал заявку на пикет в саду в администрацию Кировского района, но там заявили, что цель мероприятия указана размыта. Марков намерен подать в администрацию еще одну заявку.

Ранее Смольный уже отказывал в согласовании акции – как и каждый год до этого. Организаторы заявили, что, несмотря на это, акцию все равно собираются провести. Марков уточнил, что организаторы пока решают, что именно они будут делать 19-го числа. В Москве аналогичную акцию согласовали в формате шествия в Центре Москвы.

Маркелов защищал антифашистов в судах, Бабурова сотрудничала с «Новой газетой». Их застрелил в центре Москвы член националистической группировки БОРН Никита Тихонов 19 января 2009 года. Его приговорили к пожизненному заключению, его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет колонии.

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