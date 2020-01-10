Акцию памяти Маркелова и Бабуровой в Петербурге хотят провести, несмотря на отказ Смольного

Смольный отказал в согласовании ежегодной акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой 19 января, сообщает «Эхо Москвы в Петербурге».

Об отказе один из организаторов акции, член «Российского социалистического движения» Иван Овсянников, узнал 31 декабря. По его словам, решение в Смольном объяснили нарушением сроков подачи заявления.

«Очевидно, они утверждают, что мы подали [заявку] слишком рано, если считать по календарным дням. Что-то подсказывает, что повторно подав уведомление 9 января, в первый пост праздничный день, мы получим в ответ, что пропущены сроки подачи, на этот раз потому что десять дней должны быть рабочими», - предположил Овсянников.

Тем не менее, организаторы подали еще одну заявку. Овсянников подчеркнул, что акция состоится в любом случае.

Акция памяти Маркелова и Бабуровой проходит каждый год, но Смольный отказывается ее согласовывать. Маркелов защищал антифашистов в судах, Бабурова сотрудничала с «Новой газетой». Их застрелил в центре Москвы член националистической группировки БОРН Никита Тихонов 19 января 2009 года. Его приговорили к пожизненному заключению, его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет колонии.