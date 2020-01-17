Экс-сотрудник ярославской ИК-1 получил 3,5 года колонии за пытки

Обвиненный по так называемому "ярославскому делу" о пытках в местной колонии №1 Максим Яблоков получил от суда 3,5 года лишения свободы, передает "Новая газета". Прокуратура запрашивала для него пять лет тюрьмы, а адвокат на заседание не пришел.

Под стражей Яблоков находился с июля 2018 года - он попал в СИЗО вскоре после обнародования скандальных видеоматериалов с коллективным избиением заключенного Евгения Макарова, имевшим место в 2016 году. Свой срок, однако, Яблоков получил за другой эпизод, связанный с насилием в отношении зэков.

В свою очередь, "кейс" Макарова представляет собой отдельное уголовное дело, и по нему вместе с Яблоковым проходят еще 16 бывших сотрудников исправительного учреждения.

Накануне, 16 января, в интернете появилась новая "порция" издевательств, совершенных в стенах печально знаменитой колонии. Они тоже датируются 2016 годом.

Днем ранее по "ярославскому делу" получил свои четыре года колонии бывший коллега Яблокова.